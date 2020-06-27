شكرا لقرائتكم خبر عن هام : تناول هذه الوجبة العربية ولو مرة واحدة في الاسبوع فستجعلك تشعر بالشباب والقوة حتى لو تجاوز عمرك ال50 سنة..كما انها تعالج 20 من الامراض الخطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (الخليج 365_متابعات)

يستخدم اليمنيون الحلبة في اعداد وجبة شهيرة يطلقون عليها السلتة.

وكشفت دراسة علمية الفوائد الكثيرة في علاج كثر من الأمراض إضافة الى انها تقوي النشاط الجنسي بصورة طبيعية وتشعرك بنشاط وحيوة حتى لو كنت من المتقدمين في العمر.

وقال العالم الانجليزي كليبر “لو وضعت جميع الأدوية في كفة ميزان والحلبة في كفة الميزان الأخرى لعدلت الكفة الأخرى”.

تاريخ الحلبة:

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سجلت بردية إيبرز المصرية التي يرجع تاريخها إلى نحو سنة 1500قبل الميلاد وصفة للحروق من الحلبة. وكانت الحلبة تستخدم في مصر القديمة للحث على الولادة. وفي القرن الخامس قبل الميلاد اعتبر الطبيب الاغريقي أبقراط الحلبة عشبة ملطفة قيمة ، وأوصى العالم دسقوريدس في القرن الميلادي الأول بالحلبة كدواء لكل أنواع المشكلات النسائية بما في ذلك التهاب الرحم والتهاب المهبل والفرج.

القيمة الغذائية للحلبة:

تحتوي الحلبة على الفوسفور ومادتي الكولين والتريكونيلين، وهما يقاربان في تركيبهما حمض النيكوتينيك، وهو أحد أنواع فيتامين (ب)، وتحتوي بذورها على مادة صمغية وزيوت ثابتة وزيت طياريشبه زيت اليانسون.

فوائد الحلبة: الحلبة تفيد في السمنة والتغذية، ويشرب مغليها فهو مفيد في بعض الاضطرابات في علاج المعدية والصدرية، وتعطى للفتيات النحفاء في وقت البلوغ، إذ أنها تعمل على حفز الهرمونات فى أجسامهن، كما أنها يستخرج منها دواء لزيادة الوزن والشهية.

تلين الحلق و المعدة تعالج أمراض الصدر و السعال والربو والمغص تساهم الحلبة في زيادة انشاط الجنس ويعتبرها اطباء التغذية العلاج الفعال والقوي للضعف الجنسي تعالج الإمساك بخلطها مع العسل , لطرد الديدان المعوية ، لعلاج البواسير للمرضعات اللواتي يعانين من قله الحليب .

غذاء أساسي للنفساء الامساك الاحتقان والسعال والبلغم البواسير علاج الالتهابات الموضعية والحروق والقروح. مضاد للتشنج. منبه ومنشط للرحم ومقو للجهاز الهضمي