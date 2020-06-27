شكرا لمتابعة خبر عن موقع بريطاني : يكشف أخطر مخطط للإمارات يستهدف الشماليين في محافظة سقطرى ... و خفايا التهجير القسري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني ، عن عمليات التهجير القسري الذي نفذته القوات الإنفصالية التي سيطرت مؤخراً على جزيرة سقطرى، بحق أبناء المحافظات الشمالية، وذلك بإيعاز من الإمارات.

وقال التقرير إن المفاهيم انقلبت، فاليمني صار بنظر الإنفصاليين غازياً لأنه شمالي حتى ولو كان مجرد عامل يبحث عن لقمة عيشه، والإماراتي صار الآمر الناهي في الأرخبيل.

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مأرب برس يعيد نشر نص التقرير

قام الانفصاليون المدعومون إماراتياً بطرد أبناء المحافظات الشمالية من محافظة أرخبيل سقطرى بعد أن استولت قواتهم على جزيرة سقطرى بالكامل يوم الجمعة الماضي.

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وبعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلي المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، قام الإنفصاليون بتهجير المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية.

وعلى الرغم من وجود قاعدة عسكرية سعودية على بعد بضعة كيلومترات فقط من مقر قوات الأمن بالجزيرة ، فإن السعودية لم تتدخل لإنهاء الاشتباكات ، لكنها كانت تستضيف محافظ سقطرى رمزي محروس وبعض القادة الموالين لهادي في القاعدة قبل إخلائهم. واتهم المحافظ محروس السعودية – التي قادت منذ عام 2015 تحالفًا يستهدف المتمردين الحوثيين في البلاد – والإمارات العربية المتحدة بغض الطرف عن أعمال المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتدعم دولة الإمارات المجلس الانتقالي منذ تأسيسه في مايو 2017 ، وتقدم الدعم الجوي لقوات المجلس أثناء قتالها القوات الموالية لهادي في محافظتي عدن وأبين. وأدانت حكومة هادي أحداث سقطرى ووصفتها بأنها انقلاب “كامل” واتهمت قوات المجلس الانتقالي بمهاجمة المباني الحكومية “كما تتصرف العصابات”.

وادعى أحمد مكيبر ، أحد أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى ، أن معظم سكان الجزيرة كانوا من مؤيدي المجلس الانتقالي وإنهم سعداء برؤيته يسيطر على الجزيرة.

وقال لموقع “ميدل إيست آي” أن “المئات خرجوا يوم السبت إلى الشوارع احتفالا بتحرير سقطرى”.

وأعلن المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب في أواخر أبريل / نيسان ، وضغط منذ ذلك الحين للاستيلاء على مناطق جديدة في الجنوب – لأغراض عدة من ضمنها السطو على الإيرادات المحلية.

طرد الشماليين بعد الاستيلاء على سقطرى

أعلن المجلس الانتقالي عفوًا عن جميع خصومه في الجزيرة وفي المحافظات الجنوبية – لكن هذا العفو لم يشمل أبناء المحافظات الشمالية.

وبدأت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى يوم الأحد الماضي بترحيل الشماليين من الجزيرة إلى محافظة المهرة عن طريق القوارب ، متهمة إياهم بأنهم “مرتزقة” يعملون لدى حكومة هادي.

وقال أحمد ، وهو ينتمي لمحافظة تعز ويعمل كهربائي في سقطرى ، إنه يعرف عددًا من المطرودين وهم عمال بسطاء لم يشاركوا في القتال.

وصرح لموقع “ميدل ايست” قائلا: “ادعاءات الانتقالي ليست صحيحة، فالذين تم إخراجهم هم عمال يحاولون العثور على لقمة عيش في هذه الجزيرة المحتلة”.

وأضاف: “هناك الآلاف من الشماليين الذين يعملون في سقطرى منذ سنوات ولم نواجه أي مشكلة.” وقال إن وصول القوات الإماراتية غيرت الأجواء في الجزيرة.

وفجأة ، وُصِف العديد من الشماليين في الجزيرة بأنهم “غزاة” وتعرضوا للاضطهاد. وتابع: “قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تمارس عنصرية ضد الشماليين في سقطرى.

” وقال أحمد إنه حزين لرؤية عدد من سكان سقطرى السلميين ينضمون إلى القتال بجانب الإمارات من أجل المال.

وأوضح أن “الإمارات تدفع أموالاً لأي شخص يدعمها في سقطرى ، ويعد الإماراتيون السكان بتطوير سقطرى ، لذلك ينضم الناس للقتال مع المجلس الانتقالي الجنوبي ، المدعوم من الإمارات ، دون أي وعي”.

وتابع: “صار اليمني في سقطرى غازياً لأنه من الشمال بينما الإماراتي صار مرحباً به في الجزيرة”...