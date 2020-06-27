شكرا لمتابعة خبر عن الجيش اليمني : ينفذ عملية استدراج للحوثيين في جبهة قانية بالبيضاء .. كبدت الحوثيين خسائر فادحة ..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ الجيش اليمني ، مذبحة كبرى لجماعة الحوثيين ، بعد استدراجهم في جبهة قانية ، حسبتها جماعة الحوثيين تحقيق انتصار سريع فحدث لهم مالم يحمد عقباه.

وحسب مصادر محلية ان المعركة العنيفة الدائرة في جبهة قانية على حدود قبيلة مراد تدور بشده وضراوة التهمت عدد كبير من مقاتلي وعتاد جماعة الحوثيين في البيضاء.

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وقالت المصادر إن جماعة الحوثيين بعد ان تقدموا مسافة 3 كيلو في قانية وقعوا في كمين لم يحمد عقباه، حيث سقط العشرات من عناصرهم، بين قتيل وجريح واسير بينهم قيادات رفيعة.

واحصت مصادر حوالي 350 ما بين قتيل وجريح واسير، وايضا تدمير اكثر من 20 الية من قبل الطيران الحربي، بعضهم قدمت كتعزيزات من الوهبية وردمان.

واوردت المصادر قائمة اولية باسماء القيادات الحوثية البارزة بأكثر من 20 قيادي منهم.

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ومن بين القتلى ايضا :

العقيد/صالح عبدالله يحيى مهدي

المقدم/علاء خالد علي الربيدي

الرائد/احمد يحيى قيره

الشيخ/علي محمد الصور

القيادي/حمزه احمد السقاف

علي سعد دايل السلفي

عبدالله صالح عبدالله حاج حسين احسن

عبدالمطلب هاشم عبدالعزيز المتوكل

ابراهيم خصروف

رشيد عبده محمد الراشدي

عماد علي الصالحي المراني

احمد عبدالله الحاتمي

عادل عبدالجليل عوضه

امجد ابراهيم البحري

وغيرهم الكثير ..