شكرا لمتابعة خبر عن قيادة الجيش : بجبهتي الشيخ سالم والطرية .. تصدر البيان رقم "1" بشأن معارك ابين عقب خطاب الرئيس هادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قيادة الجيش محوري عتق وابين وقفا لاطلاق النار يبدا من مساء يوم السبت بجبهتي الشيخ سالم والطرية.

وقالت قيادة الجيش في بيان صحفي ان توجيهات صدرت من قيادة الجيش قضت بوقف اطلاق النار امتثالا لتوجيهات الرئيس هادي.

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وأشار البيان الى ان قوات الجيش ستواصل استعدادها لاي مهمات قتالية خلال الفترة القادمة ووفق توجيهات القيادة السياسية.

وسبق قال الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه وجه بالالتزام التام بوقف إطلاق النار في ابين استجابة للجهود السعودية لإنهاء "التمرد على الدولة ومؤسساتها واستئناف تنفيذ اتفاق الرياض ".

جاء ذلك في كلمة له القاءها اليوم في اجتماع عقده بهيئة مستشاريه وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ، بحضور نائبه علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، للوقوف أمام مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بشقيها السياسي والميداني.

وقال الرئيس هادي بان قبول الشرعية باتفاق الرياض "وضرورة تنفيذه بشكل كامل كما ورد في آخر مادة فيه دون انتقاء او تجزئة، منبثقاً من قناعتنا الراسخة بأنه يمثل المخرج الأمن لإنهاء أسباب ومظاهر وتداعيات التمرد المسلح في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض المناطق المحررة".