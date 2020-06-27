شكرا لمتابعة خبر عن فلكي يمني : يكشف اهم مؤشرات الطقس باليمن خلال اسبوع قادم ويحذر المواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، اليوم السبت، مؤشرات الطقس في اليمن لأسبوع قادم، مؤكدا بأن الطقس سيشهد ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

واورد الشوافي في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك" تابعة محرر "أبابيل نت" قال فيه:بناء على بيانات الأقمار الصناعية ونماذج الطقس فإن أهم التوقعات لمؤشرات طقس الجزيرة العربية اعتباراً من السبت 27 يونيو 2020 لاسبوع قادم، تضرب الجزيرة العربية موجة حر و يكون تركيزها على وسط الجزيرة العربية الوسط السعودي وتمتد التاثيرات على نطاق واسع لتشمل شمال و شرق الجزيرة العربية حتى قطر الكويت و معظم الخليج العربي لذلك متوقع أن تشهد معظم المناطق الشرقية و الشمالية شرقية و الوسطى في شبه الجزيرة العربية إرتفاع شديد و ملحوظ في درجات الحرارة عن ما كانت عليه الأيام الماضية.

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و فيما يخص طقس اليمن من السبت 27 يونيو 2020 لأسبوع قادم، قد لا تكون التأثيرات بموجة الحر بنفس المستوى على وسط و شرق الجزيرة العربية باستثناء إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في الصحاري الداخلية و الهضاب الشرقية، بينما متوقع أن تشهد المناطق الساحلية إرتفاع بسيط في درجات الحرارة الا ان الحالية فيها مرتفعة أصلا، كما متوقع إستمرار هطول بعض الأمطار المتفرقة بين خفيفة الى متوسطة على أجزاء بسيطة من المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول الساحلية، و بالنسبة للمزارع اليمني تعد هذة الأيام من أيام طلوع النجمين/الظلم الأول وهي أيام قيظ/حر.

وعليه ندعو لتوخي الحذر من إرتفاع درجات الحرارة و ضربات الشمس وتجنب التعرض لأشعة الشمس في عموم المناطق في الجزيرة العربية دون استثناء بما فيها اليمن حتى المناطق التي قد لا تشهد إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة فالمستويات الحالية مرتفعة أصلا، وندعو الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار في المناطق المتوقع هطول أمطار فيها، كما ننوه الصيادين و مرتادي البحر توخى الحذر من اضطراب الموج و إرتفاع سرعة الرياح في خليج عدن و غرب بحر العرب وخصوصا جنوب و شرق ارخبيل سقطرى، وندعو الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.