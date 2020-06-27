شكرا لقرائتكم خبر عن بعد يومين من الزفاف ..العريس يقطع رأس عروسته بالسكين ..والسبب صــــادم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 10:54 مساءً - وداعاً لإلآم حصى الكلى ولإرتفاع ضغط الدم ..مشروب بسيط على الريق ينهي معاناتك إلى الأبد !! مشاهد تحبس الأنفاس ..شاهد أسد ضد ثعبان لن تصدق من الأقوى ومن سيفوز !! في غاية الخطورة إذا شعرت بهذه الأعراض أثناء النوم .. فأنت مصاب بأمراض القلب "شاهد ماهي" Advertisements نبوءة خطيرة يطلقها ‘‘فيصل القاسم’’ .. دولة عربية ستختفي من خارطة العالم سيتم احتلالها وسيهجر شعبها "شاهد" تحذير خطيــــر : لاتتناول الموز في هذه الحالة لأنه يتحول إلى سُم قاتل وينهي حياتك في لحظات !! من منا يتذكر القاضي الذي حاكم "صدام حسين" ..شاهد كيف كان مصيره اليوم !! عــــاجل : قرار رسمي بالإستغناء عن هذه العملة السعودية ..وعدم قبولها في جميع الدول "تفاصيل +فيديو"

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