شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تضاربت الانباء حول استضافة الفنانة المصرية علا غانم في برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي " الذي بثته قناة MBC خلال ايام شهر رمضان الماضي. قناة على اليوتيوب، تحمل اسم "معلومة في كتاب"، نشرت مقطع فيديو، قالت خلاله ان رامز جلال استضاف فعله الفنانة علا غانم في برنامجه رامز مجنون رسمي، لكن الحلقة لم يتم اذاعتها بطلب من الفنانة علا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد • الجسمي يقع بالمحظور .. لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارة واغراء الفنانة اللبنانية "قمر" ، والموديل العراقية "شمس" فحدثت الفضيحة داخل كازينو ليلي ..شاهد الفيديو • قطر تسرب عبر قناة الجزيرة لقطات محرجة جدا للملك سلمان وتضع الأسرة الحاكمة في السعودية بموقف صعب وغير متوقع ..شاهد • هل تذكرون زوجة العقيد معتز في مسلسل باب الحارة... شاهدو الصور الفاضحة التي نشرتها اليوم.. ارتدت ملابس النوم وكشفت عن صدرها بشكل صادم • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • ظهرت كأنها حورية الأرض .. زوجة الفنان راغب علامة تذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهد الصور Advertisements • فتاة سعودية تقدم لها عشرة عرسان فرفض والدها تزويجها .. شاهد كيف انتقمت منه بطريقة لا تخطر على بآل أحد • كشفت ما بين فخذيها من فوق سريرها الفنانة : "ندى حسام" بفستان أبيض قصير تصدم الجميع ..(شاهد الصور). • بعد عملية نفخ الصدر قامت بعرض ثدييها دون استحياء : الفنانة "دانا حمدان" تنشر صورها للعلن..شاهد • فيصل القاسم يكشف عن السيناريو المرعب الذي ينتظر بشار الأسد !! • أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟ • دخل معها غرفة تبديل الملابس بسبب قوامها الجذاب احتضنها ولم ينتبها للتصوير.. الفنانة "نوال الزغبي" في صور فاضحة...شاهد. • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- وبحسب الفيديو فقد تعرضت الفنانة علا غانم لكسر في انفها اثناء سقوطها في بركة الماء، وهو الجزء الاخير من الحلقة، وحدث لها نزيف، وهو ما دفعها لرفع قضية على رامز جلال، والاعتراض على اذاعة حلقتها. شاهدو الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر قناة MBC تسرب فيديو من الحلقة الصادمة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي لم يتم اذاعتها في رمضان.. كسر فيها انف فنانة مصرية شهيرة.. وحدثت فيها مفاجأة غير متوقعة لرمز جلال. . شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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