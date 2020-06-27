شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عقب خطاب هادي .. ميليشيا الإصلاح تستأنف قصف القوات الجنوبية بشقرة وتعزز مواقعها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة محور أبين، أن ميليشيا الإصلاح قصفت مساء اليوم مواقع القوات الجنوبية في شقرة، وذلك عقب خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وجه فيه بوقف إطلاق النار وبدء تنفيذ إتفاق الرياض .

Advertisements

وذكر النقيب في تغريدة له بتويتر، "عقب خطاب الرئيس هادي اطلقت المليشيات الاخوانية الارهابية المدعوة من قطر وتركيا نيرانها على قواتنا بجبهة شقرة" .. مشيراً إلى أن الميليشيات الإخوانية حركت تعزيزات من معسكر تدريبي للاخوان بشبوة الى ابين .

واضاف "أنه تحركت شاحنات من المنطقة الاولى سيئون على متنها اليات عسكرية وفي طريقها الى شقرة"