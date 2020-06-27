بإحتجاز حاويات الأموال .. المكلا تدق المسمار الأخير في نعش فساد إخوان الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

الخليج 365 - تقرير

أسهمت التحركات الشعبية في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، اليوم السبت، في وضع حد نهائي لفساد مسؤولي الشرعية المحسوبين على جناح حزب الإصلاح، ذراع الإخوان في اليمن .



وأحتشد العشرات من أبناء المكلا، أمام ساحة الميناء، على خلفية أنباء تحدثت عن وصول حاويات فيها كميات من الأموال المطبوعة حديثاً في روسيا، بغرض نقلها إلى محافظة مأرب الخاضعة بشكل كامل لسيطرة الإصلاح.

وأعلن المحتشدون إحتجاجهم على نقل هذه الأموال إلى مأرب في وقت لازال فيه مئات الموظفين الحكوميين ومنتسبي الأمن والجيش في حضرموت بدون مرتبات، إلى جانب أن المحافظة تعاني من تدهور كبير في مستوى الخدمات .

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وأكد المحتشدون أنهم لن يسمحوا بمرور تلك الحاويات وخروجها من الميناء، مطالبين محافظ حضرموت، اللواء فرج سالمين البحسني بموقف حزام إزاء هذه التصرفات الإستفزازية من قبل الشرعية .

وأسفر هذا الحشد عن إحتجاز تلك الحاويات ومنع نقلها إلى محافظة مأرب، بالتزامن مع وصول قوة من التحالف العربي لتفتيش تلك الحاويات .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، إحتجزت قوة تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي حاويات أموال في ميناء عدن كانت في طريقها إلى البنك المركزي اليمني بغرض تحويلها إلى مأرب ومسؤولي الشرعية في الخارج .

ويرى مراقبون إقتصاديون أن هذه التحركات من شأنها حماية العملة المحلية من الإنهيار المتسارع جراء الطباعة المستمرة لكميات من الأموال دون أي غطاء مالي لها .