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عدن - ياسمين التهامي - فضيحة أخلاقية داخل سيارة “الأمم المتحدة” .. والفيديو المخل بين المسؤول والموظفة ينتشر بشكل كبير



أعربت منظمة الأمم المتحدة، يوم السبت، عن صدمتها وانزعاجها الكبيرين، بعدما أظهر مقطع فيديو ممارسة جنسية فاضحة داخل إحدى سياراتها الرسمية في إسرائيل. وأظهر مقطع الفيديو امرأة ترتدي فستانا أحمر في وضع “مخل” إلى جانب رجل في المقعد الخلفي من سيارة رباعية الدفع تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وجرى نشر الفيديو على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأوردت بعض المصادر أنه صور في شارع رئيسي في تل أبيب على مقربة من البحر. وقالت الأمم المتحدة إنها تجري تحقيقا بشأن الفيديو، موضحة أنها باتت قريبة من تحديد الأفراد الذين ظهروا في المقطع ، بحسب سكاي نيوز . وبدا راكب ثالث في المقعد الأمامي من السيارة، بينما رجحت المنظمة أن يكون المتورطون من أعضاء مهمة حفظ السلام في إسرائيل. وأدان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، التصرف الذي جرى توثيقه في فيديو من 18 ثانية، واصفا إياه بـ”المقيت”. وأضاف أن هذا الفيديو يتعارض مع كل ما تنشط الأمم المتحدة لأجله، وأكد أن المنظمة حريصة على تفادي هذه التصرفات المشينة من قبل الموظفين.

