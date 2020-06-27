شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : تفاصيل ما حدث قبل ساعات في العاصمة صنعاء وإطلاق دعوة لجميع المواطنين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أغلقت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ الوطني، اليوم السبت، معملاً لتقليد منتج الكلوركس بالعاصمة صنعاء.

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وأوضح مدير العمليات الرئيسية بوزارة الصناعة نجيب العذري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الإغلاق جاء بعد تلقي غرفة العمليات بلاغ من أحد المواطنين عبر الرقم المجاني للوزارة 174 عن وجود معمل لتقليد منتج الكلوركس بمنطقة وادي أحمد بمديرية بني الحارث ونزول فريق من الوزارة والأجهزة الأمنية المختصة ومكتب الصناعة بالمديرية.

وأشار إلى أنه تم إغلاق المعمل وتحريز الكميات الموجودة فيه وإرسال ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا العذري المواطنين إلى التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفات أو عمليات غش تجاري يتعرضون لها أو أي معامل تزوير للمنتجات عبر عمليات المحافظات أو الرقم المجاني للوزارة .. مشيداً بدور المواطنين المتعاونين الذي أبلغوا عن عمليات الغش والتزوير والتي تم بموجبها تم إغلاق عدد من المعامل المخالفة بأمانة العاصمة ومختلف المحافظات.

وأكد أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بعمليات التزوير والغش التجاري حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك، تجسيداً للحرص على تحقيق مستوى أفضل من هذه الحماية.