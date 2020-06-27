الوليدي يثمن دعم منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف للقطاع الصحي في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

ثمن وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي ، جهود ودعم منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف للقطاع الصحي في اليمن خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



جاء ذلك خلال لقائه ،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن الدكتورة نهى محمود ، ومسؤول الصحة في مكتب منظمة اليونيسيف بعدن الدكتورة جميلة هبة الله، لمناقشة الوضع الوبائي بمحافظة عدن بشكل خاص وبقية المحافظات بشكل عام ، وتدشين حملتي شلل الأطفال والدفتيريا.

وخلال اللقاء ، تم الاتفاق المبدئي على تدشين حملة الدفتريا في 4 يوليو الجاري وحملة شلل الاطفال في 18 يوليو الجاري.

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وشدد الوليدي ،على ضرورة مضاعفة جهود المنظمات وتعزيز تواجدها في الميدان لتقديم الخدمات الطبية للمرضى.

وجددت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بعدن ، استعداد المنظمة بذل كافة الجهود الممكنة من أجل استمرار تقديم الخدمات الصحية للمرضى في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن..مثمنة جهود وزارة الصحة العامة والسكان في تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل المنظمة.

من جانبها اشارت مسؤول الصحة في مكتب منظمة اليونيسيف بعدن ،الى حرص المنظمة على تنفيذ عدد من حملات التطعيم في أوقاتها، فيما شددد عبدالناصر الرباعي من منظمة الصحة العالمية ،على ضرورة التنسيق المستمر بين وزارة الصحة العامة والسكان ومنظمة الصحة العالمية في كافة الأنشطة الصحية وعلى رأسها حملات التطعيم