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رئيس تحرير اليمن العربي يكشف الاطراف المعرقلة لاتفاق الرياض قبل كلمة الرئيس هادي 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020

رئيس تحرير الخليج 365 يكشف الاطراف المعرقلة لاتفاق الرياض قبل كلمة الرئيس هادي 

الشحات غريب

قال الدكتور جمال محسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، إن بداية اتفاق الرياض تم الاتفاق عليه بعد أن اتضحت الصورة للتحالف بان هناك مناطق تحررت بعد 5 اشهر ومناطق لم تحرر.

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واكد بأن المناطق الجنوبية التي تحررت اندرجت تحت المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتفاق الرياض هو اتفاق مزمن وهو انتقال الحكومة لعدن وهو ما تم بالفعل ولكن الخطوات التالية وهي خطوات سياسية من تشكيل وزارات لم تتم واستمرار الحكومة والوزير الداخلية هو جزء من عدم اتفاق الرياض.

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