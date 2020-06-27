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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة في غاية الخطورة .. مادة غذائية تسبب السرطان يتم تناولها يومياً!تعرف عليها





كشف طبيب الأورام السرطانية إيفان كاراسيف، عن المنتج الغذائي الذي يرفع من مخاطر الإصابة بمرض السرطان. زيت عباد الشمس ووفقاً لـ”سبوتنيك”، نشر كاراسيف، في صفحته الشخصية على إنستغرام منشورا يوضح أن الاستهلاك المستمر لزيت عباد الشمس يعد سبباً رئيسيا للإصابة بمرض السرطان، مشيرا إلى أن زيت عباد الشمس يتم تكريره بمواد كيميائية، مثل البنزين والهكسان والذي يستخدم كمذيب لاستخلاص الزيت وعادة يذيب الصبغات الموجودة بالبذرة وهذا يؤدي بدوره إلى إنتاج زيت خام له لون غامق. ووفقا للطبيب الروسي تدخل هذه المواد في طعام الإنسان، لصعوبة سحبها من الزيت، وأثناء القلي، تتغير تركيبة الزيت بالكامل، ويحدث تكوين المواد المسببة للسرطان، وأثناء عملية الطهي، تمتص الأطعمة الزيت الذي يتضمن المواد المسرطنة وتدخل جسم الإنسان. زيت الزيتون وأشار الطبيب إلى أن أسرته توقفت عن تناول زيت عباد الشمس واستبدلته بزيت الزيتون الذي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية. وتعتبر الزيوت النباتية خيارا صحيا في حال لم تسخن، حيث تخفض الكوليسترول السيء وتقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.





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