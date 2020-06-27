شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : لقاء يجمع الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس br /> علم ""الخليج 365"" من مصادر مطلعة ان لقاء سيعقد اليوم بين الرئيس هادي وعيدروس الزبيدي بحضور نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان واشار المصدر الى ان الاجتماع سيعقد مساء اليوم

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