شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مذبحة كبرى لميليشيات الحوثي قبل قليل في هذه الجبهة المشتعلة ... أسماء القادة العسكريين الذين سقطوا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذ الجيش اليمني مذبحة كبرى لمليشيات الحوثيين بعد استدراجهم في جبهة قانية حسبتها مليشيات الحوثيين تحقيق انتصار سريع فحدث لهم مالم يحمد عقباه. وحسب مصادر محلية ان المعركة العنيفة الدائرة في جبهة قانية على حدود قبيلة مراد تدور بشده وضراوة التهمت عدد كبير من مقاتلي وعتاد مليشيات الحوثيين في البيضاء. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس وقالت المصادر إن مليشيات الحوثيين بعد ان تقدموا مسافة 3 كيلو في قانية وقعوا في كمين لم يحمد عقباه، حيث سقط العشرات من عناصرهم، بين قتيل وجريح واسير بينهم قيادات رفيعة. واحصت مصادر حوالي 350 ما بين قتيل وجريح واسير، وايضا تدمير اكثر من 20 الية من قبل الطيران الحربي، بعضهم قدمت كتعزيزات من الوهبية وردمان. واوردت المصادر قائمة اولية باسماء القيادات الحوثية البارزة بأكثر من 20 قيادي منهم. Advertisements ومن بين القتلى ايضا العقيد/صالح عبدالله يحيى مهدي المقدم/علاء خالد علي الربيدي الرائد/احمد يحيى قيره الشيخ/علي محمد الصور القيادي/حمزه احمد السقاف علي سعد دايل السلفي عبدالله صالح عبدالله حاج حسين احسن عبدالمطلب هاشم عبدالعزيز المتوكل ابراهيم خصروف رشيد عبده محمد الراشدي عماد علي الصالحي المراني احمد عبدالله الحاتمي عادل عبدالجليل عوضه امجد ابراهيم البحري وغيرهم الكثير ..



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : مذبحة كبرى لميليشيات الحوثي قبل قليل في هذه الجبهة المشتعلة ... أسماء القادة العسكريين الذين سقطوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.