أخبار اليمن : عاجل .. أنتهاء أول اجتماع سعودي يمني في فندق الريتز كارلتون بالرياض

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شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس itemprop="name">أنتهى قبل قليل قبل قليل من الإجتماع الثاني والذي استمر لنحو ثلاث ساعات، في فندق الريتز كارلتون بالرياض بين هيئة رئاسة البرلمان اليمني ومستشاري الرئاسة اليمنية، مع السفير السعودي محمد آل جابر.

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