شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تلقي القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 وافدين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الجهات الأمنية من القبض على تشكيل عصابي لتورطهم في سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري أن التشكيل العصابي يتكون من 4 باكستانيين وبنجلاديشي وثبت تورطهم في ارتكاب 14 حادثة سرقة من منازل تحت الإنشاء في أحياء ضاحية لبن السويدي وشبرا الصحافة البطحاء الشفا. وقد ضبطت الشرطة بحوزتهم سيارة نقل محملة بكمية من المسروقات وتم إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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