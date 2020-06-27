شكرا لمتابعة خبر عن جميح : يكشف كيف نسف هادي كل التوقعات بظهوره اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف السياسي والكاتب اليمني الدكتور محمد جميح، بأن الرئيس هادي نسف كل التوقعات التي كان يحسب لها كل طرف من الزاوية التي تروق له.

وقال جميح في تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: توقع بعض مؤيدي الشرعية من كلمة الرئيس توقعات، وتوقع بعض مؤيدي الانتقالي عكسها.

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وأضاف: ليس بالضرورة للكلمة أن تلبي كل التوقعات، لأن هادي رئيس لكل اليمنيين.

وأردف قائلا: المهم أن يطل الرئيس بين الفترة والأخرى لمخاطبة الناس، والمهم أن يخرج اللقاء بحل في الجنوب في إطار الثوابت التي ذكرها.