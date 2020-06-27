شكرا لمتابعة خبر عن صمت مستمر للسعودية : المجلس الانتقالي يعلن التصعيد ضد الشرعية ويتجه لإسقاط أكبر محافظتين شرق اليمن .. فرض الادارة الذاتية وتشكيل نخبة مهرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا استئناف تصعيده ضد الحكومة اليمنية في محافظة حضرموت (شرق اليمن).

وفي توجه يكشف نيته تفجير الوضع في المحافظة دعا الانتقالي السلطات المحلية في حضرموت لإعلان " الإدارة الذاتية".

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حيث أعلن فرع المجلس الانتقالي بحضرموت،استئناف الفعاليات التصعيدية ضد الحكومة الشرعية، وذلك بعد ثلاثة أيام من تعليقه "لإعطاء فرصة للاستجابة لمطالب أبناء المحافظة ولإنجاح تنفيذ اتفاق الرياض" وفقاً لما أعلنه المجلس يومها.

وأرجعت ما تسمى بـ"لجنة التصعيد الشعبي بحضرموت"، المنبثقة عن المجلس استئناف التصعيد لعدم لمس أي استجابة جدية من قبل الحكومة لمطالب أبناء المحافظة في تحسين مستوى الخدمات، ومعالجة الملف الأمني بوادي حضرموت، بحسب ما جاء في بيان لها، الجمعة.

وأعلن الانتقالي المدعوم من الامارات، مساء الجمعة، نيته إخضاع كل محافظات جنوب اليمن لـ"الإدارة الذاتية" على الرغم من المفاوضات الجارية مع الحكومة الشرعية في العاصمة السعودية لتنفيذ "اتفاق الرياض".

وقال القائم بأعمال رئيس المجلس رئيس ما يسمى "الإدارة الذاتية" أحمد بن بريك، إن "الادارة الذاتية مطلب شعبي ليس في العاصمة عدن وحسب بل في جميع محافظات الجنوب من سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة إلى أبين والضالع ولحج".

وأشار في تغريدة نشرها على حسابه الموثق بموقع "تويتر" إن "تحقيقها (الإدارة الذاتية) على أرض الواقع الملموس يتجسد بإسقاط رموز الفساد وتجار الحروب في حكومة الشرعية" حد قوله.

وأضاف إن ذلك يتأتى " من خلال تشكيل لجان الادارة الذاتية في جميع محافظات الجنوب".

يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع تحركات لأنصار المجلس في محافظتي المهرة وحضرموت الواقعتين تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ونفذ أنصار الانتقالي الجنوبي يوم الجمعة مظاهرة في "حصوين" بالمهرة طالبوا فيها بتشكيل قوات النخبة المهرية وتطبيق "الإدارة الذاتية" في المحافظة وفقا لوسائل إعلام الانتقالي.