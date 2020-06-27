شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للاهتمام بصحة المرأة الإنجابية منذ فترة البلوغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 07:53 مساءً - أكد دكتور عمرو عباسي استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث على ضرورة الاهتمام بصحة المرأة الإنجابية في فترة ما قبل الزواج ومنذ فترة البلوغ.

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ولفت إلى أهمية أن تتناول الفتاة منذ البلوغ طعام صحي، وتتلقى تغذية جيدة، وذلك حتي يصبح جسمها قويا بما فيه الكفاية لتحمل عبء الحمل والولادة فيما بعد.

وأشار إلى ضرورة تناول أطعمة غنية بالكالسيوم للحفاظ على صحة عظامها، وكذلك أطعمة غنية بالفيتامينات ومن المهم كذلك ممارسة الرياضة منذ الصغر حتى تحصل على جسم رياضي، ويكون لديها عضلات قوية مما يساعدها على الولادة الطبيعية .

وشدد على ضرورة الاهتمام بالصحة النفسية للفتاة لأنها جزء من صحتها الجسدية، وشدد على ضرورة أن تحصل الفتاة على معلومات صحيحة من والدتها قبل الزواج، ونصحها بضرورة الحفاظ على وزنها حتى تنعم بصحة جيدة خلال فترة الولادة والحمل.

وأوضح أن هناك فحوص ما قبل الزواج إذ يتم إجراء تحاليل كاملة لها للتأكد من صحة الفتاة وان لديها قدرة إنجابية جيدة وخلوها من أي أمراض خطيرة كفيروس سي وبي، وهي أمراض يمكن ان تنتقل إلى الجنين خلال فترة الحمل.