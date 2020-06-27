شكرا لقرائتكم خبر عن "شاهد" شاب يمني يُنهي حياته بطريقة بشعة في القاهرة.. فيديو مؤلم !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 07:53 مساءً - أقدم شاب يمني متواجد في مصر على إنهاء حياته بطريقة بشعة بالانتحار من الدور التاسع، من شقة يقيم به بأحد أبراج القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية ومقاطع فيديو متداولة، فقد رمى الشاب اليمني نفسه من الدور التاسع بأحد الأبراج في شارع بمنطقة فيصل بالعاصمة المصرية القاهرة.

جديد الخليج 365

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شهود عيان على الحادث قالوا إن المواطن اليمني توفي في الحال بعد إلقاء نفسه ظهر أمس الجمعة، فيما أظهر مقطع فيديو جثة مغطاة تحت إحدى البنايات، وتجمهر عدد من الأشخاص حولها، في وقت كانت فيه عناصر من الشرطة تقوم بمعاينة الجثة.

وبحسب وسائل إعلام، فإن الشاب المتوفى يدعى “عبد العزيز. م” يبلغ من العمر 23 سنة، وكان يقيم مع شقيقه في الشقة محل الواقعة.

تحقيقات السلطات المصرية ذكرت أن الشاب كان يعاني من مرض نفسي، وحضر إلى البلاد عام 2018 للعلاج رفقة شقيقه، وكانا بصدد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت التحقيقات بحسب وسائل إعلام مصرية، أن الشاب أقدم الانتحار بسبب أزمة نفسية، وليس بسبب إصابته بفيروس كورونا، لكن نشطاء بمواقع التواصل ذكروا أن الشاب اليمني كان موجودا في القاهرة برفقة أهله، وكانوا من ضمن العالقين، لكن سمح لأسرته بالسفر فيما تم منعه بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وارتفعت معدلات الانتحار في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث رصدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (منظمة مجتمع مدني) تزايدًا ملحوظًا في عدد حالات الانتحار وخاصة بين الشباب (فئة 25 و30 عاما)، وذلك عبر تسجيلها لأكثر من 150 حالة خلال الأشهر الثمانية الماضية من عام 2019.

وتحتل مصر المرتبة 96 عالميا من حيث حالات الانتحار بين صفوف الشباب، حيث يتجاوز عدد المنتحرين سنويا 4250 منتحرا، وفق دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية عام 2017.

كما يعاني 24.7% من المصريين من مشاكل نفسية، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أبريل 2018.