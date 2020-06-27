شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء سعوديون مقطع فيديو صادم لشخصين يقومان بفتح فم جمل ويدخلان فيه أفعى حية ومن ثم يسكبان الماء في جوفه كي يبلعها. ووسط حيرة النشطاء من السبب وراء إقدام الشخصين على هذا السلوك الغريب، عبر آخرون عن اشمئزازهم للمشهد. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • الجسمي يقع بالمحظور .. لم يستطع تمالك نفسه أمام إثارة واغراء الفنانة اللبنانية "قمر" ، والموديل العراقية "شمس" فحدثت الفضيحة داخل كازينو ليلي ..شاهد الفيديو • ظهرت كأنها حورية الأرض .. زوجة الفنان راغب علامة تذهل الجميع بجمالها الخارق ..شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد • أفعى مرعبة تدخل بطن "جمل هائج" وهو حي .. وعندما استقرت في احشائة حدثت مفاجئة لم تخطر على بال أحد .. شاهدو كيف كانت النهاية صادمة ..(فيديو) • فتاة سعودية تقدم لها عشرة عرسان فرفض والدها تزويجها .. شاهد كيف انتقمت منه بطريقة لا تخطر على بآل أحد • فيصل القاسم يكشف عن السيناريو المرعب الذي ينتظر بشار الأسد !! • أرطغرل يعود في مسلسل المؤسس عثمان.. ولكن بشخصية جديدة تصدم الجمهور.. (شاهد من يكون)؟ • هل تذكرون الفنانة السورية "انجي خوري" التي سحرت بجمالها ملايين العرب ..شاهدو الصور الخليعة التي نشرتها اليوم وهي مع زوجها السابق Advertisements • دخل معها غرفة تبديل الملابس بسبب قوامها الجذاب احتضنها ولم ينتبها للتصوير.. الفنانة "نوال الزغبي" في صور فاضحة...شاهد. • فتاة سعودية هجمت على الملك سلمان وحاولت تقبيله .. شاهد كيف رد عليها بتصرف غريب وغير متوقع ..(فيديو) • أسد يهاجم طفل عمره 8 سنوات ويسحبه من رأسه إلى تحت الشجرة .. وعندما بدأ بالتهامة حدثت مفاجأة غير متوقعة ..(فيديو مرعب لأصحاب القلوب القوية) • وداعا لضغط الدم وأمراض القلب والشرايين ..هذة الاطعمة الموجودة في كل منزل تنهي مشكلتك للأبد وتجعلك تعيش مرتاح البال ..شاهد • عاجل : سلطان عمان ‘‘هيثم بن طارق’’ يتلقى طعنة غادرة تعرض السلطنة للانهيار .. وبدء الحرب مع هذة الدولة الخليجية • "ابو هشيمة" يقدم للفنانة ياسمين صبري هدية ليس لها مثيل ولم يسبقه اليها أحد ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- ووسط حيرة من تفاعلوا مع المشهد، أيد البعض فكرة إصابة الجمل بمرض ما وإقدام الشخصين على وصفة طبية "غريبة" لعلاجه تتمثل بإدخال أفعى صغيرة في أحشائه. #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c22"> #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ #امطار_الرياض

فيه احد يفسرلي ليش كذ pic.twitter.com/YyJYa2QMzE — الزعيم العالمي (@bika4455) March 1, 2018 " class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded c22">

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