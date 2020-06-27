شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: الجنرال الاحمر يخرج عن صمته ويتهم الشيخ سلطان البركاني بالخيانة والعمالة للامارات..لن تصدق كيف كانت ردة فعل البركاني على اتهامات الاحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الجنرال الاحمر يخرج عن صمته ويتهم الشيخ سلطان البركاني بالخيانة والعمالة للامارات..لن تصدق كيف كانت ردة فعل البركاني على اتهامات الاحمر

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: الجنرال الاحمر يخرج عن صمته ويتهم الشيخ سلطان البركاني بالخيانة والعمالة للامارات..لن تصدق كيف كانت ردة فعل البركاني على اتهامات الاحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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