مطارا عدن وسيئون يستقبلان 319 شخصا من العالقين في مصر

وصل إلى مطاري عدن وسيئون الدوليين، اليوم السبت، 319 شخصا من اليمنيين العالقين في مصر، بعد إجراء فحوصات الـ (PCR) والتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة "سبأ" فإن مطار عدن الدولي استقبل 143 مواطناً، فيما استقبل مطار سيئون بمحافظة حضرموت 176 آخرين وذلك عبر طيران الخطوط الجوية اليمنية.

وقال مدير مكتب الخطوط الجوية اليمنية بالقاهرة خلدون الشرجبي إن طيران اليمنية تمكنت من إعادة ما يقارب 2600 عالقاً خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى عمل فحوصات الـ (PCR) لعدد ألف آخرين سيتم تنظيم عودتهم خلال الأيام القليلة القادمة إلى مطاري عدن وسيئون الدوليين.

من جانبه أشار سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم إلى أن التوجيهات الحكومية تقضي بإعادة كافة العالقين إلى أرض الوطن وفقاً للإجراءات التي تضمنها البروتوكول الحكومي المنظم لإعادة العالقين.

