شكرا لبحثكم عن خبر كواليس اجتماع عادي بقادة الدولة والاحزاب .. سجال بين هادي وتيار قطر داخل الشرعية ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف الصحفي والمراسل التلفزيوني الجنوبي صلاح بن لغبر كواليس اجتماع اليوم والذي جمع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بنائبه ورئيس حكومته ورئيس البرلمان ومستشاريه وعددا من القيادات الحزبية .

بن لغبر وفي سلسلة تغريدات على صفحته قال ان انقسام حاد شهده اجتماع هادي بمستشاريه وان تيار قطر بحزب الاصلا ومعهم جباري وبن دغر حاولوا بكل السبل الضغط على هادي لاعلان فشل اتفاق الرياض

فيما الاخرون رفضوا ذلك.

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وقال بن لغبر بان نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري رفع صوته اكتر من مرة ما جعل هادي ينهره بالقول: " احسن تعال مكاني .. اهدا كسروا راسك ".

وفي تغريدة اخرى كشف بن لغبر بان هادي أكد للحاضرين بانه لن يكون هناك اي خروج عن خط التحالف رغم محاولة بن دغر اضعاف موقف هادي خلال الاجتماع .

و بحسب لغبر فقد حاول بن دغر كثيرا اضعاف موقف هادي خلال الاجتماع لاظهار نفسه البديل الافضل للشماليين حيث رد عليه خادي بالقول "خذها منى سيركبون على ظهر مش هكذا اقولك !! ".

وفي ختام الاجتماع اخبر هادي المجتمعين بانه سيتم تشكيل لجنة مشتركة مع الانتقالي لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض وطلب منهم اختيار رئيس لوفد الحكومة فيها لكنهم اختلفوا على من سيراسها بحسب حديث بن لغبر .