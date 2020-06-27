شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن ضغط سعودي لارغام الشرعية على تنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال مسؤول في حكومة الشرعية ان هناك ضغوط سعودية لتنفيذ اتفاق الرياض والقفز على الشق العسكري والأمني ليكون تنفيذ الشق السياسي اولا.

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وأوضح مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في تغريدات عبر حسابه بتويتر:"ضغوط سعودية لتنفيذ اتفاق الرياض والقفز على الشق العسكري والأمني ليكون تنفيذ الشق السياسي اولا وتشكيل حكومة مع الانتقالي وتاجيل تسليم سلاح عصابات الإنتقالي ودمج مليشياتهم في إطار الامن والجيش .".

وأضاف:"لن تلتزم المليشيات بتنفيذ اتفاق الرياض ما يحدث هو شرعنة لهم فقط".