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الكشف عن ضغط سعودي لارغام الشرعية على تنفيذ الشق السياسي لاتفاق الرياض

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

قال مسؤول في حكومة الشرعية ان هناك ضغوط سعودية لتنفيذ اتفاق الرياض والقفز على الشق العسكري والأمني ليكون تنفيذ الشق السياسي اولا.

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وأوضح مستشار وزير الإعلام مختار الرحبي في تغريدات عبر حسابه بتويتر:"ضغوط سعودية لتنفيذ اتفاق الرياض والقفز على الشق العسكري والأمني ليكون تنفيذ الشق السياسي اولا وتشكيل حكومة مع الانتقالي وتاجيل تسليم سلاح عصابات الإنتقالي ودمج مليشياتهم في إطار الامن والجيش .".

وأضاف:"لن تلتزم المليشيات بتنفيذ اتفاق الرياض ما يحدث هو شرعنة لهم فقط".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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