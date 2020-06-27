التحالف يقصف مواقع للمليشيا شرق صعدة وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020
الخليج 365 ـ صعدة
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، 27/حزيران/2020، غارات جوية على مواقع حوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية كتاف شرقي صعدة، تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف للمقاتلات الحربية في أجواء المديرية
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