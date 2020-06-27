"المشتركة" تسقط مسيَّرة حوثية في سماء الدريهمي بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 الخليج 365 ـ الحديدة تمكنت القوات المشتركة من إسقاط طائرة مسيرة حوثية في محافظة الحديدة غربي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة أسقطت طائرة حوثية من دون طيار في سماء الدريهمي جنوبي المحافظة. وأكدت المصادر أن إطلاق النار على الطائرة تم فور دخولها أجواء مناطق سيطرة القوات المشتركة

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