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عدن - ياسمين التهامي - خطفت قلب "كاظم الساهر" بجمالها الخارق ليسارع ويتزوجها رسميا " شاهد كيف اذهلت الجميع بطلتها كانها"حوريه من الجنه" ( صور)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة حميمية للفنان العراقي الشهير كاظم الساهر ، مع الفنانة المصرية منى ممدوح ، إذ ظهر الاثنين في حالة اندماج وحميمية ، ما دعا البعض إلى القول بأنهما تزوجا بشكل سري . ومع انتشار الأنباء في هذا الشأن خرجت الفنانة المصرية منى ممدوح ، ونشرت الصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ، مرفقة بأنباء زواجها من كاظم الساهر ، وعلقت قائلة لا تعليق ، وهو ما أثار حيرة البعض بينما أكد البعض الآخر أن هذا يعد نفيًا منها . وكشف بعض النشطاء أن هذه الصورة التقطتها الفنانة المصرية برفقة المطرب العراقي المعروف في إحدى المناسبات بمدينة برشلونة بإسبانيا . يُذكر أن الساهر كان قد أعلن في إحدى الحفلات وأمام جمهوره خطوبته رسمياً على فتاة تونسية تدعى سارة في عام 2018 ، مؤكدا أن الأمر لم يتعد الخطوبة وأنه لم يتزوج بعد ، وفي حالة الزواج سيعلن عن ذلك .





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