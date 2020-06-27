شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مرعب .. زوج عربي يُلقي بزوجته من الطابق الخامس وسقطت أمام المارة بشكل بشع ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فيديو مرعب .. زوج عربي يُلقي بزوجته من الطابق الخامس وسقطت أمام المارة بشكل بشع !





في مشهدٍ مرعب وثقته إحدى كاميرات المراقبة، ألقى زوج مصري زوجته من الطابق الخامس في حي المطرية بالعاصمة القاهرة. وسقطت الضحية على ظهرها أمام أحد المحال وسط الشارع مما أصاب المارة بالذهول وهرولوا نحوها بعد أن فقدت الحركة والنطق. وأصيبت الزوجةبكسور بالغة العمود الفقري،وأجريت عملية جراحيةلها وألقت مباحث القاهرةالقبضع الزوج،واعترف بوجود خلافات زوجية مستمرة مع زوجته وخلال آخر مشادة كلامية بينهما دفعها من الطابق الخامس فسقطت ع الأرض فاقدة للو،ونقلها الجيران إلى المستشفى للعلاج





قد يهمك ايضاً











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مرعب .. زوج عربي يُلقي بزوجته من الطابق الخامس وسقطت أمام المارة بشكل بشع ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هنا اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.