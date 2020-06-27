شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : حكومة الحوثيين تصدر توجيهات هامة ومفرحة انتظرها جميع المواطنين في العاصمة صنعاء.. إليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت حكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء، اليوم السبت، بتحريك لجان ميدانية لمراجعة أسعار إيجارات المساكن والشقق بأمانة العاصمة.

وأفاد عدد من أهالي العاصمة صنعاء بأنهم تفاجؤ صباح اليوم باللجان المكلفة بإعادة تقييم إيجارات الشقق والمساكن وهي تطرق أبوبهم بصحبة الملاك، بحسب وكالة الصحافة اليمنية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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ونقلت الوكالة عن الأهالي قولهم، بأن اللجان تدخل إلى المساكن بصحبة الملاك للاطلاع على مساحة الشقق والبيوت وتوجيه أسئلة إلى المستأجرين عن المبالغ التي تبلغ عليهم شهرياً إيجاراً للمساكن.

وتأتي هذه التحركات الحكومية لتحسين أوضاع المستأجرين وتسعير الشقق بما يلائم أحوالهم وظروفهم ومعاقبة وفرض غرامات على مالكي الشقق الذين استغلوا حاجة الناس عبر رفع الإيجارات.

وتعد هذه هي الخطوة الأولى التي تتخذ في هذا الجانب لأنصاف المستأجرين من ظلم الملاك.

يذكر أن المجلس السياسي الأعلى كان قد وجه في الرابع من ديسمبر العام الماضي الجهات المعنية بوضع آلية مناسبة بشأن الإيجارات وارتفاعها بما يحفظ حق المؤجر والمستأجر ويمنع الجشع الذي يمارسه البعض مستغلاً نزوح المواطنين جراء العدوان والحصار المفروض على اليمن.