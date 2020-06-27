شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عليك مراجعة الطبيب فوراً اذا شعرت بهذا الاعراض اثناء نومك لأنك قد تصُاب بأمراض القلب !(تعرف عليها) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف طبيب سعودي عن وجود أعراض جديدة، تؤكد إصابة صاحبها بأمراض القلب. وقال استشاري أمراض القلب، الدكتور خالد النمر، عن وجود 3 أعراض متعلقة بالنوم تؤكد أن هذا الشخص مُعرض للإصابة بضعف القلب

وأوضح "النمر" :اذا كنت تعاني من الثلاثي أدناه: شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس Advertisements صعوبة الدخول في النوم صعوبة الاستمرار فيه نوعية النوم غير مريحه

فأنتَ اكثر عرضةً لضعف القلب مستقبلا بنسبة 50% اذا لم يتم حل تلك المشكلة".

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