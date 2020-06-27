شكرا لقرائتكم خبر عن هام وعاجل وردنا الآن من رئاسة الجمهورية بخصوص مصير الرئيس هادي - التفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر في رئاسة سلطة الشرعية المقيمة في الرياض، إن السفير السعودي محمد سعيد ال جابر هو من استدعى قيادات الشرعية والكتل البرلمانية إلى الرياض، وليس هادي كما أعلن وزير الإعلام معمر الإرياني، بحسب موقع الخليج الجديد.

ونقل موقع الخليج الجديد عن المصدر الرئاسي قوله إن آل جابر هو من اجتمع بقيادات الشرعية في فندق ريتز كارلتون، ولم يتبين حتى الان محاور الاجتماع. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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واستدعيت قيادات الشرعية من مستشارين رئاسيين، ووزراء ورؤساء الكتل البرلمانية وهيئة البرلمان إلى الرياض، وتم نقلهم على متن طائرات خاصة سعودية، إلى الرياض، ثم جرى نقلهم إلى فندق ريتز كارلتون.

وقالت مصادر مطلعة بالرياض إن الرئيس عبدربه منصور هادي أصيب بوعكة صحية نقل على أثرها الى احد مستشفيات الرياض .

وأكدت المصادر وفاة هادي بعد ساعات من نقله للمستشفى وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد استدعى قيادة دولة هادي بمن فيهم سلطان البركاني رئيس مجلس النواب لشغل منصب الرئيس وفقاً للدستور .

وكان السياسي اليمني الدكتور عادل الشجاع قد قال أن إستدعاء مستشاري الرئيس ونقلهم بطائرة خاصة من القاهرة إلى الرياض يوحي بأمر من هذا القبيل، في إشارة منه لوفاة هادي.

ونقلت قناة بلقيس التابعة للناشطة اليمنية توكل كرمان، عن مصادر رئاسية، القول إن اجتماع هادي بقيادات الشرعية ووزراءها ورؤساء الكتل البرلمانية لم يتم، فيما لم يحدد ما إذا كان سيتم في وقت لاحق.

