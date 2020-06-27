عــــاجل : الأرصاد يحذر من السيول في هذه المناطق!

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة مصحوبة بالرعد على عدد من المناطق اليمنية خلال الساعات القادمة. وأوضح المركز في بيان له مساء اليوم السبت ، بأن الأجواء الماطرة المصحوبة الرعد أحيانا تشمل أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والتي قد تمتد إلى أجزاء من المناطق الصحراوية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس

وتوقع المركز أن تتأثر بهطول الامطار المتفرقة اجزاء من المناطق الداخلية من السواحل الجنوبية من محافظة لحج وصولا الى محافظة المهرة.

ونبه مركز الأرصاد المواطنين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواجد في بطون الاودية مجاري السيول اثناء وبعد هطول الامطار في المناطق آنفة الذكر حفاظا على سلامتهم.



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