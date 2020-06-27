شكرا لقرائتكم خبر عن ’’قناة الجزيرة‘‘ تباغت الجميع وتعلن انتهاء ‘‘شرعية هادي’’ وتكشف من هو البديل وما هو الثمن الذي سيدفعه لنيل كرسي الرئاسة .. تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السبت ، ٢٧ يونيو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:١٧ مساءً (الخليج 365_متابعات)

شن وزير النقل المستقيل صالح الجبواني هجوما لاذعا على رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني واصفا إياه بالرجل الرخيص .

حيث قال الجبواني بأن البركاني رجل رخيص يطمح أن تنصبه الإمارات رئيسا لليمن ومن أجل تحقيق ذلك سيتنازل عن اليمن وبيته وعائلته حسب قوله. وأضاف الجبواني في مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة أنه من عجائب الزمن أن رئيس مجلس النواب في اليمن بعد ماجرى في سقطرى من انقلاب وأعلنت إدارة ذاتية لما يسمى المجلس الانتقالي الإماراتي يعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق !!

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وتابع قائلا: فهذا رئيس البرلمان الرجل الرخيص يطمح أن يكون رئيسا للجمهورية ويطمح ان تنصبه الإمارات رئيسا وسيتنازل عن اليمن وعن بيته وسيتنازل عن عائلته للوصول إلى هذا الهدف ..

وقال بأن هؤلاء الرخاص هم من اوصلنا إلى هذه الدرجة من السوء .

وعاد الجبواني مرة أخرى وشن هجوما أخر على رئيس الوزراء معين عبدالملك الذي وصفه بالمتواطئ الذي كان أثناء محادثات الرياض كل ليلة يتسامر مع الوفد الإماراتي على الشيشية في جدة والذي بلغ به الأمر أن لا ينبس ببنت شفة حول ماحدث مؤخرا .

وقال بأن معين تفاجئ خلال إجتماع له مع الوزراء عبر الاتصال المرئي مؤخرا بتغريدة للسفير السعودي محمد آل جابر عن موافقة الحكومة الشرعية والانتقالي بإيقاف إطلاق النار في أبين والبدء بمحادثات في الرياض..!

وأضاف: فوجئ رئيس الوزراء بهذا الأمر وفوجئ مجلس الوزراء أيضا بهذا الأمر..إذن من هو رئيس الوزراء هل معين عبدالملك أم السفير محمد آل جابر .

وختم قائلا : هذا الرخص إلى أين ..إلى أين تنحدرون وإلى أي هاوية ذاهبون ..وأنتم تحملون مسؤولية وأمانة فاليمن أمانة باعناقكم.