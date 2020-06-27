شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : تعرف على الرئيس الجديد ومن الذي يقوم بصلاحيات هادي وأصدر اول توجيهاته لمعين عبدالملك؟! ( تفاصيل حصرية + وثيقة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل مدير مكتب رئاسة الجمهورية عبدالله العليمي تجاوزاته وتعديه على صلاحيات الرئيس هادي ويمارس كافة المهام المخولة لرئيس الجمهورية ضارباً بعرض الحائط كافة الإعتبارات ورمزية منصب الرئيس.

مصدر برئاسة الجمهورية قال إن العليمي غدا رئيس الجمهورية الفعلي منذ أشهر ويصدر توجيهاته لقيادات الدولة وعلى رأسهم معين عبدالملك رئيس الحكومة.

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وحصل "صيرة بوست" على مذكرة وجه فيها العليمي معين عبدالملك رئيس الحكومة بتنفيذ قرارات لا يبنغى أن يوجه فيها إلا رئيس الجمهورية نفسه وتحت توقيعه.

ويأتي تجاوز العليمي بعد أنباء يتم تداولها عن غياب الرئيس هادي لأسباب مرضية وهو ما جعل العليمي يمارس مهام رئيس الجمهورية.

وكما جاء في المذكرة: ١- البدء بتنفيذ القرار الرئاسي والخاص بجنيد عدد (۳۰۰۰) ثلاثة الاف مجند من ابناء المحافظة الوادي والصحراء) وعلى دفعات و تدريبهم وتأهيلهم لرفد الأجهزة الأمنية على مستوى مديريات الوادي والصحراء .

- اعتماد كلفة تنفيذ الخطة الأمنية المرفوعة للأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية من قبل السلطة المحلية وذلك لإعادة جاهزية الاجهزة الامنية للقيام بدورها في مديريات الوادي والصحراء كافة .

- اعتماد صرف مبلغ وقدره (ثلاثمائة مليون ريال يمني للمساهمة في تنفيذ الخطة الطارئة والعاجلة .