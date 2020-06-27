شكرا لقرائتكم خبر عن مصري يغتصب إبنة زوجته ..فكان عقابه مروعاً من شقيقها "شاهد الإنتقام المروع" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 04:53 مساءً - في جريمة مُركبة، أقدم شاب مصري على قتل زوج والدته بعد وصلة تعذيب بمساعدة أقاربه.

وذكرت صحيفة “اليوم السابع” المحلية، أن الشاب قام بإلقاء زوج والدته من الطابق الخامس في منطقة البساتين شرق القاهرة، بعدما اغتصب شقيقته وحملت منه سفاحاً

جديد الخليج 365

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وكانت البداية حين تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغاً يفيد بوجود متوفى بأحد شوارع منطقة فايدة كامل بعد سقوطه من أعلى عقار، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وعثر على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وعلى جثته آثار تعذيب.

وكشفت التحريات أن شاباً بمساعدة أقاربه، قام بإلقاء العامل من الطابق الخامس، لأن المجنى عليه متزوج من والدة الشاب المتهم منذ سنوات، وقام بالتعدي على ابنة زوجته وشقيقة المتهم جنسياً وحملت منه سفاحا، فقام شقيقها بمساعدة أقاربه بإلقائه من الطابق الخامس.

وتم ضبط المتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الجدير بالذكر أن القواعد العامة تعدد الجرائم والعقوبات تقبأن توقع عقوبة

ًلا يقبل التجزئة،وأن

الجريمةالأشد حالةالجرائم المتعددةالمرتبطةببعضها ارتباطا

تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا ا