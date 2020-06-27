شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثلاث ساعات من الزفاف ..وفاة العروسين وعند فحص جثتيهما كانت المفاجأة صـــادمة للجميع ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 04:53 مساءً - وداعاً لإلآم حصى الكلى ولإرتفاع ضغط الدم ..مشروب بسيط على الريق ينهي معاناتك إلى الأبد !! مشاهد تحبس الأنفاس ..شاهد أسد ضد ثعبان لن تصدق من الأقوى ومن سيفوز !! من منا يتذكر الفنانة السورية زوجة "عصام" في مسلسل باب الحارة ..شاهد بالصور فضيحتها بين الأشجار !! Advertisements في غاية الخطورة إذا شعرت بهذه الأعراض أثناء النوم .. فأنت مصاب بأمراض القلب "شاهد ماهي" نبوءة خطيرة يطلقها ‘‘فيصل القاسم’’ .. دولة عربية ستختفي من خارطة العالم سيتم احتلالها وسيهجر شعبها "شاهد" عاجل.. كورونا يتسبب بسقوط طائرة ركاب ومصرع من عليها من منا يتذكر القاضي الذي حاكم "صدام حسين" ..شاهد كيف كان مصيره اليوم !!

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ثلاث ساعات من الزفاف ..وفاة العروسين وعند فحص جثتيهما كانت المفاجأة صـــادمة للجميع ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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