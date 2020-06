شمس الكويتية تظهر بفستان ضيق ابدى مفاتنها ..وتهدي حكام الإمارات وصلت رقص ساخنة

عدن - ياسمين التهامي في السبت 27 يونيو 2020 04:53 مساءً - احتفلت الفنانة الكويتية شمس، برفع الحظر في الإمارات والمفروض بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بطريقة خاصة وذلك عبر وصلة رقص قدمتها لجمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حساب يعني بأخبار المشاهير على انستجرام، مقطع فيديو رصدته “وطن”، يظهر المطرب الكويتية وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية، فيما ارتدت فستان ضيق أظهر جميع مفاتن جسدها.

جديد الخليج 365

يأتي ذلك عقب إعلان الإمارات رفع الحظر عن عدد من المناطق بعد السيطرة على تفشي فيروس كورونا فيها.

وأعلنت الإمارات إلغاء حظر التنقل وتقييد حركة المرور والمشاة المطبق طوال ساعات الليل ضمن جهود مكافحة فيروس كورونا منذ نهاية شهر مارس الماضي، ابتداء من الأربعاء.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيان الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بأبوظبي إنه تم السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم بدون تقييد اعتبارا من الأربعاء.

وسجلت الامارات الخميس 430 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل اجمالي الاصابات منذ ظهور الوباء في البلاد الى 46563، فيما بلغ عدد الوفيات 308 حالات. وفق ما أعلنت وزارة الصحة الاماراتية,

آخر الإحصائيات حول إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الإمارات . . The latest update of Coronavirus (Covid 19) in the UAE#خلك_في_البيت#ملتزمون_يا_وطن#فيروس_كورونا_المستجد #كوفيد19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات#stayhome#coronavirus#covid19#mohap_uae pic.twitter.com/fiZ8vLF9KE— وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae)