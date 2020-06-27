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صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة:.. دولة عظمى تدخل على خط الأزمة اليمنية وتقلب الأمور رأسًا على عقب وتصدر البيان رقم(1)

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانًا رسميًا بشأن الأحداث المتصاعدة في اليمن. وعبرت الخارجية الروسية عن قلق موسكو من تصاعد حدة التوتر في اليمن، ودعت جميع أطراف الصراع إلى وقف فوري لإطلاق النار. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:- جريمة بشعة تهز مصر:.. أم تقتل طفلتيها خنقاً واستغاثة “هاموت يا ماما” لم ترحمهما .. ودوافع الجريمة صادمة ! شاهد صور.. القصر الفاخر الذي أهداه محمد بن سلمان لابنة الرئيس الأمريكي ايفانكا ترامب 3 مشروبات شائعة تدمر الخلايا وتقضي على الفيتامينات.. وتحذير من “شراب مفضل” يُصيب بالسكري مغترب يمني في المملكة من ابناء هذه المحافظة يرفع رأس كل اليمنيين بعمل نادر ومبهر..لن تصدق عيناك حين تشاهد المعجزة التي قام بها ( صورة مذهلة ) الشرعية تثير غضب ابناء هذه المحافظة الجنوبية الهامة بتوجيهات عاجلة وصفها ابناء المحافظة بأنها مهزلة وضحك على الدقون..لن تصدق ماهي تلك التوجيهات تناول هذه الوجبة العربية ولو مرة واحدة في الاسبوع فستجعلك تشعر بالشباب والقوة حتى لو تجاوز عمرك ال50 سنة..كما انها تعالج 20 من الامراض الخطيرة Advertisements وردنا الان: الاصلاحيين يتعرضون لهزيمة ساحقة قصمت ظهورهم..ورئيس المجلس الاعلى يعلن رسميا تقديم استقالته ( صورة ) تعرف عليها عبر الفيسبوك:فقرر الزواج منها..وبعد يومين فقط من الزفاف كانت المفاجئة التي قلبت الامور راسا على عقب ( 2 صور صادمة ) قناة الجزيرة القطرية تباغت الجميع وتعلن انتهاء شرعية هادي وتكشف من هو البديل وما هو الثمن الذي سيدفعه لنيل كرسي الرئاسة ( فيديو صادم ) وزراة الداخلية السعودية تزف بشرى سارة للمغتربين وتسمح للمقيميين التجديد عن طريق خدمة أبشر دون دفع المخالفات والغرامات المالية اشجع مسؤول سعودي يباغت الجميع ويرفض ترك منصبه الحكومي رغم تلقيه قرار إعفائه رسميا..لن تصدق كيف رد على قرار إقالته بكل شجاعة شاب عربي يكتشف ليلة الدخلة ان عروسته فقدت عذريتها..لن تصدق كيف كانت ردة فعله عندما اكتشف هذا الامر النجمة الحسناء "حلا شيحة" تباغت جمهورها وتكشف سبب صراعها مع والدها لانه فعل امر تكرهه ولا تريده ولكن والدها اجبرها عليه وهي صغيرة..لن تصدق ماهو وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية : "ندعو جميع أطراف النزاع اليمني إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية ... ونؤكد من جديد موقفنا المبدئي بشأن ضرورة التخلي في أقرب وقت عن المواجهة العسكرية في اليمن، وإطلاق حوار شامل بين اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، يراعي مصالح جميع القوى السياسية الرئيسية، وكل الطوائف والمناطق في هذا البلد". وأكدت الوزارة على ضرورة تكثيف جهود الوساطة لإيجاد حلول سياسية، يؤدي نجاحها إلى تقليل مستوى المواجهة والتوتر بشكل مباشر في اليمن وحوله. المصدر: نوفوستي

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