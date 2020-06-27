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عدن - ياسمين التهامي - الكشف عن تمكن القوات المصرية من تشويش غواصتين تابعة لتركيا في ليبيا وفقدان الاتصال بها (صورة)





انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تلقتها وسائل الاعلام المصرية ان غواصتين تركية فقد الاتصال بها قباله السواحل الليبية نتيجة التشويش عليها من قبل قوات السيسي وبعد البحث والتحري تبين ان مصدر الشائعات "إدوارد" على تويتر، حيث قال يوم 8 يونيو الجاري أن تركيا فقدت الاتصال بغواصتين في البحر المتوسط قرب سواحل ليبيا حيث قام بذلك مصدر مجهول. وفي هذا السياق كشف مصدر عسكري حسب موقع روسيا اليوم أنه من الصعب أن تفقد تركيا غواصتها بهذه السهولة، مشيرا إلى أن هناك مناوشات تحدث في البحر المتوسط عبر أنظمة الحرب الإلكترونية ويحدث تشويش كبير من قبل أسلحة الحرب الإلكترونية، ولكن أن تفقد تركيا الغواصتين منذ عدة أسابيع ولا تعلن عن ذلك فهو أمر صعب. واضاف المصدر العسكري إلى أن الغواصات أكثر الأسلحة التي يتم التشويش عليها، نظرا لفاعليتها الكبيرة ولكن احتمالية إصابة أنظمتها نتيجة عمليات التشويش قد يكون صعب بعض الشيء، نظرا لوجودها على أعماق كبيرة تحت سطح البحر. الجدير بالذكر ان السيسي سبق ان هدد تركيا في حالة التقدم الى سرت غير ان تركيا ردت بسخرية على السيسي واصفه اياه بجزء من انقلاب حفتر والهزيمة التي تلقها





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