شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : اول تعليق لـ "الانتقالي" على خطاب الرئيس هادي؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، على خطاب الرئيس عبدربه منصور هادي الذي ألقاه عصر اليوم في اجتماعه مع قيادات الشرعية وهيئة مستشاريه بالرياض.

وقال عضو الجمعية العمومية للانتقالي الشيخ جمال بن عطاف، في تغريدة له: "أهم ماجاء بكلمة الرئيس هادي أننا عرفنا موقفه على الأقل من الآن وصاعداً أنه أمر بوقف الحرب في ‎أبين وهذا يعني أن استمرارها من قبل الجماعات في شقرة يؤكد أنهم متمردين على قرار الرئيس وأنهم يأتمرون بأوامر ذات أجندة حزبية وإقليمية مضادة للتحالف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس

Advertisements

وأشار إلى أنه في حال تمردوا على الهدنة سيتم التعامل معهم ميدانياً وعسكرياً بكل حزم.

وكان الرئيس هادي قد وجه في خطابه الدعوة لأبنائه في "المجلس الانتقالي"إلى استغلال جهود المملكة العربية السعودية التي تبذلها للعودة إلى مسار تنفيذ اتفاق الرياض..داعياً إياهم إلى إيقاف نزيف الدم وتفويت الفرصة على المتربصين بالشعب اليمني وإيقاف التصعيد والاعتداءات، والعودة الصادقة والجادة لتنفيذ اتفاق الرياض.