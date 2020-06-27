شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الاعلان رسمياً عن عقار مصري أثبت قدرته الهائلة على علاج فيروس كورونا .. وهذا هو السعر ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة فاجأت العالم فقد كشف الدكتور سيد هنداوي، رئيس شركة “ماش” للأدوية، أن شركته ستبدأ فى تصنيع دواء “أفيجان” لعلاج فيروس كورونا فى مصر خلال الأسبوع المقبل.

وقال هنداوي لقناة “صدى البلد” المصرية، قبل ساعات من الآن إن هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء لتسجيل وتصنيع عقاقير “أفيجان” و”هيدروكسي كلوركين” وكل الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.

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وأشار هنداوي إلى أن النتائج المبدئية أثبتت قدرته الهائلة على علاج الفيروس، حيث أنه أثبت نجاحا بنسبة 95%، وأن نحو 10 شركات مصرية بدأت فى الحصول على الموافقات الخاصة بالإنتاج، وهناك شركات أخرى بدأت الإنتاج بالفعل.

وأكد هنداوي أنه مع بداية شهر يوليو/تموز ستكون النسخة المصرية من عقار “أفيجان” متوفرة فى الأسواق.

وسيحمل العقار الاسم التجاري “بريفانورك”، ولن يزيد سعر كورس العلاج الكامل عن 500 جنيه مصري (نحو 31 دولارا أمريكيا).