شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية تثير غضب ابناء هذه المحافظة الجنوبية الهامة بتوجيهات عاجلة وصفها ابناء المحافظة بأنها مهزلة وضحك على الدقون..لن تصدق ماهي تلك التوجيهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الشرعية تثير غضب ابناء هذه المحافظة الجنوبية الهامة بتوجيهات عاجلة وصفها ابناء المحافظة بأنها مهزلة وضحك على الدقون..لن تصدق ماهي تلك التوجيهات

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرعية تثير غضب ابناء هذه المحافظة الجنوبية الهامة بتوجيهات عاجلة وصفها ابناء المحافظة بأنها مهزلة وضحك على الدقون..لن تصدق ماهي تلك التوجيهات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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