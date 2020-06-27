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صنعاء - ياسمين الخيامي - تناول هذه الوجبة العربية ولو مرة واحدة في الاسبوع فستجعلك تشعر بالشباب والقوة حتى لو تجاوز عمرك ال50 سنة..كما انها تعالج 20 من الامراض الخطيرة

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