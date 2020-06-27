البحرين تعلن مقتل أحد جنودها المشاركين في تحالف دعم الشرعية في اليمن

أعلن الجيش البحريني، الجمعة، مقتل أحد جنوده المشاركين في تحالف دعم الشرعية في اليمن.



ونعى بيان صادر عن قوة دفاع البحرين "استشهاد جمعة مبارك سالم (وكيل أول) استشهد من مجموعة الواجب العملياتي التابعة لقوة دفاع البحرين ضمن قوات التحالف العربي المشترك بقيادة السعودية:.



ولم يقدم البيان مزيداً من التفاصيل حول مقتله ومكان حدوث ذلك.



وتقاتل البحرين ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ 2015م، وقُتل عدد من جنودها خلال الحرب.



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