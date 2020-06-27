شكرا لبحثكم عن خبر شاهد .. توجيهات العليمي للمحافظ البحسني تثير سخرية الحضارم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه مدير مكتب الرئيس هادي خطابا رسميا الى اللواء فرج محسن البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية يتعلق بالمعالجات الامنية في المحافظة.

وقضت تعليمات العليمي بإستيعاب 100 جندي من اجمالي حصة وادي حضرموت والصحراء 300 وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في التحريات الامنية وتوزيعهم على المديريات التي تكثر فيها الاغتيالات ورصد العناصر الاجرامية وشراء عشر دراجات نارية.

واثار الخطاب سخرية العامة قبل المؤسسات الامنية ، ١٠٠ جندي مستجد وعشر دراجات نارية وفقا لتوجيهات رئاسية ستضع نهاية للانفلات الأمني والاغتيالات آخرها في حضرة اللجنة الرئاسية التي زارت الوادي في الايام القليلة الماضية.

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وكان خطاب رسمي وجهه عبدالله العليمي مدير مكتب الرئيس هادي الى د.معين عبدالملك ، رئيس مجلس الوزراء قد أثار غضب قيادات و مشايخ وشخصيات سياسية ومجتمعية مدنية باللقاء التشاوري لمكونات وأبناء حضرموت و لجنتها التصعيدية واصابهم بصدمة كبيرة وخيبة أمل .

وورد في خطاب العليمي الى معين ان اللجنة الرئاسية المكلفة بالنزول الى محافظة حضرموت (الوادي والصحراء) للاطلاع على الاوضاع الأمنية بما فيها حوادث الاغتيالات الاخيرة ، احتوى على جملة من المعالجات.

وتضمنت المعالجات البدء تنفيد القرار الرئاسي الذي يقضي بتجنيد 3000 من ابناء الوادي والصحراء على دفعات وتدريبهم وتأهيلهم ورفد الاجهزة الامنية بهم في مناطق الوادي والصحراء ، كما تضمنت المعالجات اعتماد كلفة الخطة الامنية المرفوعة لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من قبل السلطة المحلية لاعادة الجاهزية للاجهزة الامنية للقيام بدورها في مديريات الوادي والصحراء واعتماد 300 مليون ريال لتنفيذ الخطة الامنية.

واعتبرت الوجاهات والنخب الحضرمية المعالجات لا ترتقي الى الحد الادنى من المطالب التي تضع حدا للانفلات الامني المتفشي ويستهدف قيادات وضباط وأفراد أمن ومواطنين.