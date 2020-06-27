أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 يونيو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم السبت الموافق 27 يونيو/حزيران 2020 وهي كالتالي:

تعز.. صد هجوم عنيف لمليشيا الحوثي في الدفاع الجوي شمال المدينة https://www.elyamnelaraby.com/487545/ اليمن.. ارتفاع حالات كورونا إلى 1089 بعد تسجيل 13 إصابة جديدة https://www.elyamnelaraby.com/487550/ المشتركة تدك مخزنا للطيران المسير شرق الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/487553/ 29 دولة أوروبية وعربية تطالب الحوثيين بالإفراج عن الصحفيين وإلغاء الأحكام بحقهم فوراً https://www.elyamnelaraby.com/487558/ يمني ينتحر في القاهرة بإلقاء نفسه من الطابق العاشر بعد تفاقم معيشته Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/487560/ القوات الحكومية تستعيد مواقع من قبضة الحوثيين شمالي البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/487561/ "يونيسيف": عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن قد يرتفع إلى 2.4 مليون https://www.elyamnelaraby.com/487569/ استشهاد طفلين جراء انفجار عبوة ناسفة شمال مريس بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/487575/ الكشف عن معاناة النازحين من أهالي العشيرة في تعز https://www.elyamnelaraby.com/487582/ الزعتر: تركيا تعول على محاولة إستنساخ التجربة التركية في ليبيا عبر خلق دمية في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/487584/

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