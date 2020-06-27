شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عبارات تجعل المرأة لا تطيق زوجها والان مع التفاصيل

شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" شاهد بالصور أخر ظهور لعيدرس الزبيدي وكيف ظهر يوم أمس Advertisements nbsp;منذ: 3 سنوات مضت لاشك أن المرأة بطبعها عاطفية ورومانسية للغاية فهى تتأثر بأبسط الكلمات الرقيقة التي تجعلها حالمة وسعيدة، وأيضًا تتأثر بالسلب من بعض العبارات التي تكرهها، خاصة إذا صدرت من شريك الحياة حبيبها وزوجها. تقول الدكتورة أمل محسن استشارى الطب النفسى: إن العبارات الرومانسية من أذكى الطرق التي يمكن للرجل أن يخطف بها قلب زوجته، ولكن هناك بعض الكلمات التي تسبب جرحا للزوجة وتكره سماعها وهى: _ وزنك زائد للغاية، من العبارات التي تكرهها الكثير من النساء، لأنها تفقدها ثقتها بنفسها ينصح باختيار الكلمات الأخرى التي تعطيها نفس المعنى ولكن بأسلوب مميز. _ أخفضي من صوتك إنه مرتفع للغاية، وغالبًا ما تقال هذه الكلمة أثناء المشاجرات، هذه المقولة تساعد على زيادة الحالة العصبية للزوجة. _ براحتك، من الكلمات التي تجرح الكثير من النساء لأنها تعطى شعورا بالتجاهل. _ تتصرفين مثل أمك، يحذر نهائيًا الحديث عن سيرة الأهل أو الأقارب خاصة وقت المشاجرات، لأنها تجرح مشاعرها.

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